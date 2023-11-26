وصول المجموعة الثالثة من الرهائن المفرج عنهم إلى إسرائيل

المصدر: د ب أ

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قال الجيش الإسرائيلي إن المجموعة الثالثة من الرهائن الذين أطلقت حركة حماس سراحهم، قد غادرت قطاع غزة، ودخلت الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان، إن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سلموا 12 رهينة إلى قوات الأمن عند السياج الحدودي مع إسرائيل. وجرى نقل رهينة أخرى بالمروحية إلى مستشفى إسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "بالتوازي، نقل ممثلو الصليب الأحمر أربع رهائن مفرج عنهم إلى مصر عبر معبر رفح"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم من هناك إلى إسرائيل.

ويُعتقد، وفقا لتقارير إعلامية، أن الرهائن الأربعة على الحدود المصرية هم: ثلاثة مواطنين تايلانديين ومواطن إسرائيلي روسي.

وهؤلاء الأربعة ليسوا من ضمن الاتفاق الذي تفاوضت عليه إسرائيل وحماس. غير أنه لم يرد تأكيد رسمي بذلك حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم الأحد الإفراج عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة تُفرج عنها حماس.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مساء الأحد، عن الإفراج عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و3 تايلانديين وآخر روسي من قطاع غزة.

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