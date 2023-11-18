مدير منظمة الصحة العالمية: إذا كنتم لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم فما هي فائدة الأمم المتحدة؟

المصدر: د ب ا

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انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ووصفها بأنها "غير مبررة بشكل متزايد".

وأكد تيدروس إن الأمم المتحدة تأسست لتعزيز السلام، مضيفا "إذا كنتم أيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن توقفوا أو لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم هذا، فيجب أن نسأل: ما هي فائدة الأمم المتحدة؟"

وقال في كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة إن "الهجمات التي شنتها حماس وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل وقتلت 1200 شخص واحتجزت أكثر من 200 رهينة غير مبررة على الإطلاق".

وقال تيدروس إن "حجم الرد الإسرائيلي يبدو غير مبرر بشكل متزايد.. نحن نشهد تدميرا للأرواح والممتلكات على نطاق مروع."

وقد تجاوزت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة 11500 شخص، فضلا عن الإصابات والمفقودين.

وقال أيضا إن العالم يشهد "تدمير التحضر والنظام القائم على القواعد والثقة بين الدول".

ووصف الأزمة بأنها "اختبار حاسم للأمم المتحدة، ولكم أنتم الدول الأعضاء فيها".

وأكد تيدروس إن الأمم المتحدة تأسست لتعزيز السلام، مضيفا "إذا كنتم أيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن توقفوا أو لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم هذا، فيجب أن نسأل: ما هي فائدة الأمم المتحدة؟"

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