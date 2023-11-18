مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية

المصدر: وكالات

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قالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي لمبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة المخيم أن ضربة جوية أصابت مبنى يضم مقرا لحركة فتح.

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