مقتل 26 فلسطينياً أغلبهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على خان يونس في غزة

المصدر: وكالات

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قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لوفاة نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لوفاة 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لقتل عدد من الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى النجار.

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