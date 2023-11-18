قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جباليا وغزة وبيت لاهيا

المصدر: وكالات

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قتل ثلاث فلسطينيات وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل في حي القصاصيب شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بوفاة ثلاث شقيقات وإصابة آخرين من عائلة المطوق في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي القصاصيب في جباليا شمال القطاع. كما أطلقت القوات الاسرائيلية قنابل مضيئة فوق مخيم جباليا.

وقصف الطيران الإسرائيلي مدرسة الفلاح التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأعلن مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصول جثامين 120 شهيدا من محافظتي غزة وشمال غزة، منذ ساعات صباح أمس .

وفي سياق متصل، شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على حي الصبرة في مدينة غزة، ومحيط أبراج الشيخ زايد السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد شهود عيان بأن العشرات من الجثامين ما زالت ملقاة على الأرض في حي الصبرة، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى المكان لإخلاء الجرحى والشهداء.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الطيران الإسرائيلي حصارها لمجمع الشفاء الطبي، واقتحامها لأقسام المجمع، في ظل نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وشح المستلزمات الطبية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، وفاة 24 مريضا ومصابا خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف المعدات الطبية الحيوية عن العمل، بالإضافة إلى تعذّر إجراء كثير من العمليات الجراحية. كما منعت قوات الاحتلال الوصول إلى الصيدلية المركزية في المجمع.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 12 ألف قتيل بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فيما زاد عدد الجرحى عن 30 ألف جريح، 75% منهم من الأطفال والنساء. كما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 3750 مواطنا، منهم 1800 طفل لا زالوا تحت الأنقاض.

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