المصدر: رويترز

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أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المشرفة على معبر رفح مع مصر مساء الجمعة إدخال 17 ألف لتر من الوقود الى قطاع غزة لتغذية مولدات الكهرباء العائدة لشركة الاتصالات.

وأفادت الهيئة في بيان عن "إدخال 17 الف لتر من السولار عبر معبر رفح البري لصالح شركة الاتصالات قبل قليل". وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أعلنت الخميس الانقطاع "الكامل في خدمات الاتصالات... بعد منع ادخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".

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هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: إدخال 17 ألف لتر من الوقود الى غزة لصالح شركة الاتصالات

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