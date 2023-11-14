مقتل 31 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

المصدر: وكالات

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قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينينة أن " طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا جثامين 31 شخصاً وعددا من الإصابات، جراء القصف الإسرائيلي لـ 12 منزلا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.

يذكر أن عدد القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 38 يوما، وصل حتى يوم أمس إلى 11180 قتيلا، بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا، إضافة إلى 3250 ما زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

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