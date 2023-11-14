الجيش الإسرائيلي: مؤشرات إلى احتجاز حماس لرهائن في أحد مستشفيات غزة

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن لديه "مؤشرات" تظهر أن مقاتلين من حماس احتجزوا في مستشفى للأطفال في قطاع غزة رهائن خطفوهم خلال هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "عثرنا أسفل مشفى الرنتيسي على نفق".

وأضاف هاغاري مستندا إلى مقطع مصور، أنه في أسفل مستشفى الرنتيسي بشمال قطاع غزة، جمع الجيش الإسرائيلي "مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد أن حماس كانت تحتجز رهائن هنا، مثل زجاجة لرضاعة طفل أو قطعة حبل موصولة بكرسي".

وقالت حركة (حماس) الاثنين إنها أبلغت وسطاء قطريين بأن الحركة مستعدة للإفراج عن نحو 70 امرأة وطفلا محتجزين في غزة مقابل هدنة مدتها خمسة أيام.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في تسجيل صوتي منشور على قناة تيليجرام التابعة للحركة "تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة".

واتهم إسرائيل بأنها ما زالت "تماطل وتتهرب" من دفع ثمن هذا الاتفاق.

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