حماس تعلن استعدادها للإفراج عن 70 رهينة مقابل هدنة تستمر 5 أيام

المصدر: وكالات

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قالت حركة (حماس) الاثنين إنها أبلغت وسطاء قطريين بأن الحركة مستعدة للإفراج عن نحو 70 امرأة وطفلا محتجزين في غزة مقابل هدنة مدتها خمسة أيام.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في تسجيل صوتي منشور على قناة تيليجرام التابعة للحركة "تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة".

واتهم إسرائيل بأنها ما زالت "تماطل وتتهرب" من دفع ثمن هذا الاتفاق.

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