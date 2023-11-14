أنقذ النساء والأطفال ثم تقاتل مع من تريد .. الرئيس البرازيلي: إسرائيل تقتل أبرياء من دون أيّ معيار في غزة

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اتّهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإثنين إسرائيل بـ"قتل أبرياء من دون أيّ معيار" في قطاع غزة، مؤكّداً أنّ ردّ اسرائيل "لا يقلّ خطورة" عن الهجوم الذي شنّته عليها حماس في السابع من أكتوبر وأشعل فتيل هذه الحرب.

وقال لولا خلال حفل رسمي في برازيليا إنّه "بعد الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس، تبيّن أنّ العواقب، أنّ الحلّ الذي انتهجته إسرائيل، لا يقلّ خطورة عن ذاك الذي انتهجته حماس. إنّهم يقتلون أبرياء من دون أيّ معيار".

كذلك، فإنّ لولا، رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، اتّهم إسرائيل بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجّة وجود إرهابيين فيها".

وأضاف "هذا أمر لا يمكن تفسيره. أولاً، عليك أن تنقذ النساء والأطفال، ثم تتقاتل مع من تريد".

وشدّد لولا على أنّ عدد النساء والأطفال الذين قُتلوا لم يسبق له مثيل في مثل هكذا نزاع.

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أنقذ النساء والأطفال ثم تقاتل مع من تريد .. الرئيس البرازيلي: إسرائيل تقتل أبرياء من دون أيّ معيار في قطاع غزة

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