الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزة

المصدر: وكالات

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زاد الجيش الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث باسمه الأحد مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.

وقال الجنرال دانيال هغاري خلال إحاطة تلفزيونية "قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت أن الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص.

وفي قطاع غزة قتل أكثر من 7703 أشخاص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عمليات توغل محدودة داخل القطاع.

وأضاف المتحدث العسكري "نزيد تدريجا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة".

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