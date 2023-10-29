مع عودة الاتصالات.. سكان غزة المذعورون يحاولون التواصل مع ذويهم وأصدقائهم

المصدر: رويترز

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واجه سكان غزة صعوبة في التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، اليوم الأحد، في ظل إحساسهم بالذعر من جراء القصف الإسرائيلي للقطاع في محاولة للقضاء على (حماس).

وقالت عدة وسائل إعلام فلسطينية إن الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت بدأت تعود تدريجياً إلى غزة.

وشنت القوات الإسرائيلية عمليات برية في غزة فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي تهدف إلى القضاء على حركة حماس.

وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعاً شبه كامل للاتصالات وخدمات الإنترنت مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل على الجيب الذي تحكمه حماس ودخول قوات برية ومدرعات إليه، في الوقت الذي أشار فيه قادة الجيش إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.

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