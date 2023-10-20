استقالة وزيرالعدل البلجيكي بسبب خطأ فادح أدى إلى تسلل مطلق نار تونسي من شبكة تسليم المجرمين

المصدر: أ ب

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استقال وزير العدل البلجيكي بعد اكتشاف أن تونس كانت تسعى العام الماضي لتسلم متطرف قتل بالرصاص اثنين من السويديين وأصاب ثالثا هذا الأسبوع.

وقتل عبد السلام الأسود بالرصاص بعد أن أطلق النار على الرجال ببندقية نصف آلية مساء الإثنين.

وأدى الهجوم إلى إغلاق منطقة ملعب لكرة القدم كان يضم أكثر من 35 ألف مشجع، لفترة وجيزة، حيث تجمعوا لمشاهدة مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد.

وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن، يوم الجمعة، إن تونس كانت طلبت اعتقال مطلق النار العام الماضي، وإن السلطات البلجيكية فشلت في الاستجابة لطلبها بسبب "خطأ فادح".

وأضاف "في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب من تونس لتسليم هذا الرجل".

وأوضح أن القاضي المسؤول لم يتابع طلب التسليم هذا ولم يتم التصرف في الملف.

وتابع "إنه خطأ فردي. خطأ هائل. خطأ غير مقبول".

كما صرح فان كويكنبورن لدى إعلانه تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، "هذا خطأ له عواقب وخيمة".

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