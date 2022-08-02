لحظة بلحظة .. التغطية الحية لزيارة بيلوسي إلى تايوان
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تابعونا عبر البيان لحظة بلحظة في تغطية حية ومباشرة والتفاصيل الكاملة لرحلة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي المرتقبة إلى تايوان .
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