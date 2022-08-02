رغم التحذيرات الصينية.. طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية

المصدر: البيان

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هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في العاصمة التايوانية رغم التحذيرات الصينية.

وقالت وسائل إعلام يابانية إنه تم رفع ثماني مقاتلات من طراز F15 وخمس طائرات للتزود بالوقود من قاعدة عسكرية في اليابان في الهواء لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ونقلت قناة NHK اليابانية عن مكتب دفاع أوكيناوا، أن ما مجموعه 22 طائرة، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135، حلقت إلى قاعدة كادينا العسكرية الأمريكية في أوكيناوا من قواعد خارجية.

وفي عدد غير عادي، أقلعت خمس من هذه الطائرات في تتابع سريع بعد الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، تلتها ثماني مقاتلات من طراز F-15 متمركزة في قاعدة كادينا الجوية، والتي أقلعت أيضا متجهة جنوب أوكيناوا.

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