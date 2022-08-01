البيت الأبيض: بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال البيت الأبيض اليوم "الاثنين" إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان، مضيفاً أن الصين تبدو مستعدة للرد في الأيام المقبلة باستفزازات عسكرية على الأرجح.

ومن المقرر أن تزور بيلوسي تايوان غدا الثلاثاء، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر، في الوقت الذي حذرت فيه الصين من أن جيشها لن "يقف مكتوف الأيدي" إذا زارت الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية إنه لا شيء في رحلة بيلوسي المحتملة غير السياسة الأمريكية تجاه تايوان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز