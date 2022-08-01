بكين تشدد التحذير: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي لو زارت بيلوسي تايوان

المصدر: رويترز

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شددت الصين لهجة تحذيرها من إقدام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.

وقالت بكين اليوم الاثنين إن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.

وصدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية. وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي "رقم ثلاثة في الإدارة الأمريكية"، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، "سيكون لها تأثير سياسي جسيم".

وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة اليوم الاثنين وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

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