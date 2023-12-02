مصادر فلسطينية ومصرية تؤكد عدم وصول مساعدات لقطاع غزة منذ انتهاء الهدنة

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر فلسطينية ومصرية إنه لم يتم وصول مساعدات إلى قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة القصيرة بين إسرائيل وحركة حماس صباح الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن مصر مستعدة لتقديم المساعدات ولكن لم يكن من الممكن تسليمها بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد متحدث فلسطيني باسم معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو الطريق الوحيد المفتوح للدخول إلى غزة أو الخروج منها، يوم الجمعة أنه لم يتم عبور أي مساعدات عبر الحدود.

وزعمت السلطات الإسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عشرات الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية، ولكن بدون وقود، عبرت الحدود.

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