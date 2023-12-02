قصف صاروخي اسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

المصدر: وكالات

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق مساء الجمعة.

و تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لصواريخ اسرائيلية جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "أربعة انفجارات عنيفة سمعت بشكل قوي جنوب وغرب العاصمة دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الاسرائيلية".

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ(د.ب.أ) "أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وقد اسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا منها ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف".

وقال سكان في جنوب دمشق إنهم شاهدوا "عددا من الصواريخ الاسرائيلية تسقطها الدفاعات الجوية وتنفجر في السماء، وسمعوا أصوات سيارات اسعاف على طريق مطار دمشق الدولي قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق ".

يذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى وقد استهدفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب واخرجتهم عن الخدمة وهذا الاستهداف هو الخمسين منذ بداية العام الجاري.

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