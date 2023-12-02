البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض الجمعة إنه يعتقد أن إسرائيل ستسمح لشاحنات المساعدات الإنسانية بدخول غزة بعد فترة توقف بسبب استئناف القتال بين إسرائيل وحماس، لكن من المرجح أن ينخفض ​​عدد الشاحنات.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، نقلا عن تقارير واردة من الجانب الإسرائيلي، إن إسرائيل وافقت على استئناف السماح بمرور شاحنات المساعدات بناء على طلب من الولايات المتحدة.

لكنه قال إن عدد الشاحنات من المرجح أن ينخفض ​​إلى العشرات يوميا بدلا من مئات الشاحنات التي دخلت إلى غزة يوميا خلال هدنة استمرت أسبوعا وانتهت اليوم.

وقال كيربي إن غزة بحاجة إلى المزيد من المساعدات لكن قرار استئناف تسليمها بعد عمليات تفتيش صارمة "يبدو وكأنه علامة جيدة للمضي قدما".

ويضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل استئناف الهدنة بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وقال كيربي إن حماس هي المسؤولة عن انهيار الهدنة.

وأضاف "بسبب حماس انتهت هذه الهدنة. المسؤولية تقع على عاتق حماس".

وعدل كيربي العدد الذي أعلنه في وقت سابق للمحتجزين الأمريكيين الذين أطلقت حماس سراحهم حتى الآن من ستة إلى أربعة.

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