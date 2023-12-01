وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 178 فلسطينيا وإصابة 500 خلال القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة (حماس) عن مقتل 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في غزة الجمعة جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة بين اسرائيل والحركة.

وقالت الوزارة "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة الى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء".

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان "تستمر الحرب العدوانية وتستمر معها الإبادة الجماعية التي خطط لها هذا الاحتلال بشكل مدبر ومدروس"،

معتبرا أن ذلك يأتي "في إطار حربه الشاملة على الأطفال والنساء وعلى المنازل والأحياء المدنية الآمنة وعلى المستشفيات وعلى المرافق الحيوية وعلى جميع القطاعات المختلفة".

وأكد المكتب في بيانه أن عدد القتلى قبل اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر واستمرت سبعة أيام، وصل الى "15000 شهيد بينهم أكثر من 6150 طفلاً وأكثر من 4000 امرأة"، متحدثا عن "قرابة 6,500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً". وأشار الى تسجيل "قرابة 37000 إصابة وجريح".

وبدأ تطبيق الهدنة بعد سبعة أسابيع من قصف إسرائيلي مدمر على قطاع غزة جاء ردا على هجوم دام غير مسبوق شنته حركة حماس في اأكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

وإضافة الى تبادل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين في السجون الإسرائيلية، أتاحت الهدنة إدخال مزيد من المساعدات الانسانية الى القطاع.

ومع انتهاء الهدنة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن إسرائيل أوقفت السماح بإدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت في بيان إن "الاحتلال يمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري"، مشيرة الى أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي أبلغت اليوم الهلال الأحمر الفلسطيني وكافة المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري الى قطاع غزة بدءاً من اليوم وحتى اشعار آخر".

واعتبرت أن "هذا القرار يزيد من معاناة المواطنين، ويزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الانسانية والاغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة".

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