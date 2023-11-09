بايدن يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج الرهائن

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين اليوم الخميس إنه يسعى لوقف القتال ثلاثة أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيراً ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

اقرأ أيضاً:

بنك إسرائيل المركزي يكشف الخسائر جراء نقص القوى العاملة خلال الحرب

مصر تستنكر "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون" التي ترتكبها إسرائيل

الرئيس الإندونيسي: سأبلغ الرئيس الأمريكي بوجوب وقف حرب حماس وإسرائيل فوراً

مسؤول أممي: الصراع في غزة حريق قد يمتد لباقي المنطقة

مسؤول عسكري إسرائيلي: لا أزمة إنسانية في قطاع غزة

وزيرة الداخلية البريطانية تتهم الشرطة بالتحيز للمحتجين الموالين للفلسطينيين

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز