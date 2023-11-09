مسؤول عسكري إسرائيلي: لا أزمة إنسانية في قطاع غزة

المصدر: ا ف ب

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أكد مسؤول عسكري إسرائيلي الخميس أن "لا أزمة إنسانية في قطاع غزة" مقرا في الوقت نفسه بوجود تحديات عدة في القطاع الفلسطيني مع استمرار الحرب الشرسة.

وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات) موشيه تيترو "نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات، ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة".

وبحسب تيترو فإن الجيش الإسرائيلي يسهل نقل المساعدات إلى غزة لا سيما "الماء والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للملاجئ".

وأتت تصريحات تيترو في وقت افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا إنسانيا حول المساعدات لغزة في باريس.

ودعا ماكرون إلى العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وهدنة إنسانية سريعة في القطاع الذي تستمر إسرائيل في قصفه منذ السابع من أكتوبر المنصرم.

وشنّت حماس قبل شهر هجوما مباغتا غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية على جنوب إسرائيل حيث قتل 1400 شخص، غالبيتهم من المدنيين قضوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، واحتجزت حماس 239 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأوقع القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 10569 قتيلا، معظمهم مدنيون، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، و26475 جريحا وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

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