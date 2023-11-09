مسؤول أممي: الصراع في غزة حريق قد يمتد لباقي المنطقة

المصدر: وكالات

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أكد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث اليوم الخميس أن الصراع في غزة حريق قد يمتد إلى باقي المنطقة، قائلاً إن السماح باستمرار الوضع الراهن في القطاع سيكون "مهزلة".

وأردف في افتتاح مؤتمر عن غزة في باريس "لا يمكن أن تكون الأمم المتحدة جزءا من مقترح من جانب واحد لدفع الفلسطينيين إلى ما يسمى مناطق آمنة".

كما عبر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس عن قلقه من خطر اتساع الوضع في غزة، مضيفا أن الضفة الغربية "تغلي".

وقال لازاريني إن هناك حاجة إلى استمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مؤثر لغزة بما يشمل الوقود.

وأضاف أن المساعدات التي تدخل عبر رفح غير كافية، وأنه يجب فتح جميع المعابر إلى غزة.

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