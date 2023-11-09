بنك إسرائيل المركزي يكشف الخسائر جراء نقص القوى العاملة خلال الحرب

المصدر: رويترز

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كشف بنك إسرائيل المركزي اليوم الخميس أن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة (حماس)، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا.

أوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

المصدر: البيان ت + ت - الحجم الطبيعي جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً استنكار مصر "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون" التي ترتكبها إسرائيل.

وقال في مؤتمر للمساعدات تستضيفه باريس إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز الدفاع عن النفس.

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