وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الأمريكي في أنقرة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة التركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وظهر الوزيران أمام عدسات المصورين في مقر وزارة الخارجية التركية، ليعقدا اجتماعهما بعد ذلك.

وتأتي زيارة بلينكن إلى تركيا، بعد جولة شرق أوسطية استهلها بزيارة إلى إسرائيل.

وبحث خلال جولته مع نظرائه في الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والسعودية وقطر الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما توجه إلى الضفة الغربية في زيارة التقى خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ثم توجه بلينكن إلى قبرص، حيث التقى في لارناكا بالرئيس نيكوس خريستودوليدس. ثم زار العاصمة العراقية بغداد، حيث بحث خلال الزيارة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأوضاع في غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن بعد أنقرة إلى طوكيو وسيئول ونيودلهي.

اقرأ أيضاً:

أمريكا ترسل غواصة نووية إلى شرق المتوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد"

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

إسرائيل: أوقفنا إطلاق النار لعدة ساعات في شمال غزة لمساعدة المدنيين على الانتقال جنوبا

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

إسرائيل تشن قصفاً كثيفاً حول مستشفيات عدة في غزة

نتنياهو يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط

أعداد مرعبة من الأطفال والنساء..وزارة الصحة الفلسطينية تكشف آخر حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز