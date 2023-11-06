المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة غير معلنة لبغداد أن الهجمات ضدّ القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس واسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن زيارة بلينكن لبغداد، والتي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أمريكية وأخرى من التحالف الدولي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس اثر هجوم غير مسبوق للحركة على اسرائيل في 7 أكتوبر.

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب في ختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال بلينكن إنه "أوضح تماماً" للسوداني "أن هذه الهجمات، والتهديدات غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف خلال المؤتمر قبل أن يغادر إلى تركيا، "سوف نتخذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية" قواتنا.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

إسرائيل تشن قصفاً كثيفاً حول مستشفيات عدة في غزة

نتنياهو يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز