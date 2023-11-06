ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولون كبار الأحد إن 54 طنا من المساعدات الفرنسية لغزة وصلت إلى مصر في مطلع هذا الأسبوع على متن ثلاث طائرات وإن فرنسا لديها ثلاث سفن تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط ​​جاهزة للتعامل مع مستجدات الوضع.

جاءت هذه الإعلانات في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى الدوحة إلى "هدنة إنسانية فورية" وحذرت من السماح بانتشار الصراع في المنطقة.

وقال الجيش الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إن المساعدات الفرنسية سُلّمت في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت على متن طائرتي إيرباص إيه400إم.

ولاحقا قال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إن طائرة مساعدات ثالثة من الطراز ذاته وصلت.

وقال اللفتنانت كولونيل نيكولا، وهو قائد إحدى الطائرات، صباح السبت قبل إقلاعها "تتضمن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة أدوية ومساعدات غذائية ومولدات كهربائية".

وأضاف الجيش الفرنسي عبر إكس أن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية تونير المجهزة بمرافق طبية وسفينتين تابعتين للبحرية موجودتان في البحر المتوسط.

ومضى يقول إنها جزء من "جهاز قوي ومتعدد الاستخدامات قادر على استيعاب تطورات الوضع في المنطقة"، دون الخوض في التفاصيل.

كان وزير الدفاع الفرنسي أعلن يوم الخميس أن باريس سترسل حاملة طائرات هليكوبتر ثانية هي ديكسمو.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

إسرائيل تشن قصفاً كثيفاً حول مستشفيات عدة في غزة

نتنياهو يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط

العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

إسرائيل: أوقفنا إطلاق النار لعدة ساعات في شمال غزة لمساعدة المدنيين على الانتقال جنوبا

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز