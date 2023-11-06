غانتس يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا بيني غانتس، الوزير الكبير الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سحب تصريحات ورد أنه أدلى بها وربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أن نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، ومنها احتجاجات جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي مما أشعل فتيل الحرب الحالية.

وقال غانتس إن على نتنياهو سحب تصريحاته.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد".

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

إسرائيل تشن قصفاً كثيفاً حول مستشفيات عدة في غزة

نتنياهو يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط

العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

إسرائيل: أوقفنا إطلاق النار لعدة ساعات في شمال غزة لمساعدة المدنيين على الانتقال جنوبا

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز