الأونروا تكشف عدد قتلى موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم الأحد أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 79ومن بينهم خمسة قتلوا خلال 48 ساعة.

وأضافت أن 24 آخرين على الأقل أصيبوا.

ومثلما هو الحال مع معظم سكان القطاع الساحلي ، نزح أيضا موظفو الأمم المتحدة مع عائلاتهم. وقالت الأونروا إنهم يواصلون العمل بدون كلل لتقديم المساعدات الإنسانية.

ولايزال الوضع الإنسانى مدمرا في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 2.2 مليون شخص . وقد نزح ما يقرب من 1.5 مليون شخص منذ بدء الحرب. ونصفهم يعيشون في حوالي 150 مركزا للأمم المتحدة معظمها مكتظ بصورة تدعو إلى الشعور باليأس .

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