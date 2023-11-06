المصدر: د ب أ

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أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات للمستشفي الأردني في غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تغريدة على منصة (إكس)،تويتر سابقا، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف في التغريدة التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ونقلت "بترا" عن المصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

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العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

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