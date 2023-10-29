الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده في تزويد إسرائيل بالمعدات لقصف غزة

المصدر: ​بترا

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نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية صحة ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قِبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

وأكد المصدر أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، بالرغم من كل التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأضاف أن القوات المسلحة تعوّل على وعي المجتمع الأردني بكل أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

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