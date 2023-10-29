الصحة العالمية تعلق على طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس بغزة

المصدر: وكالات

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد أن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ".

وكتب أدهانوم جيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ.

"نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكد اليوم الأحد أنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وقال في بيان على فيسبوك "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا".

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق لدى سؤاله عن بيان الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء إفادة لوسائل الإعلام.

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