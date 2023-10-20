قرب معبر رفح .. غوتيريش يصل سيناء وشاحنات الإغاثة تنتظر دخول غزة

المصدر: د ب ا

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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى شمال شبه جزيرة سيناء المصرية اليوم الجمعة، بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف.

ودعت الأمم المتحدة إلى فتح المعبر -وهو المعبر الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل- حتى يتسنى إرسال المساعدة الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في القطاع المحاصر.

وتنتظر العشرات من شاحنات المساعدات للعبور، ولكن الحدود مازالت مغلقة.

وتقول مصر إنه يجب أولا إصلاح طرق العبور في قطاع غزة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.

ورفضت مصر استقبال سكان غزة الذين يحاولون الفرار من الحرب مع إسرائيل والقصف الجوي لغزة.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء قيام إسرائيل بقطع امدادات المياه والكهرباء والوقود إضافة إلى شن هجمات جوية مكثفة على مدار الساعة ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس التي تسيطر على القطاع وشمل إطلاق صواريخ واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.

وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من يوم الخميس عن الأمل في السماح لكمية محدودة من المساعدات الطبية الحيوية بالتدفق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر خلال الساعات المقبلة نظرا لأن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية.

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