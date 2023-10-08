الولايات المتحدة تبحث مع مصر "الوقف الفوري" لهجوم حماس على إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت محادثات مع نظيره المصري سامح شكري على أمل أن تساعد مصر في وضع حد للهجوم الذي تشنه حركة حماس ضد إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وشدد بلينكن خلال مكالمة مع شكري على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري للهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر.

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