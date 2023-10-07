نتانياهو يتوعد بالانتقام ويدعو الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة

المصدر: وكالات

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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن يستخدم الجيش كامل قوته لـ"القضاء على حركة حماس" بعد شنّها عملية عسكرية مباغتة السبت تخللها إطلاق صواريخ وعمليات توغل وأسر راح ضحيتها العشرات، في ما اعتبره "يوما أسود"، داعياً الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة.

وقال نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي "على وشك استخدام كل قوته للقضاء على حماس"، مضيفا في خطاب متلفز "سنضربهم حتى النهاية وننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها".

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