ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الإسرائيليين في هجوم "حماس"

المصدر: وكالات

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قتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 1590 آخرين في الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة عن مقتل 232 شخصا وإصابة حوالي 1700، حسبما ذكرت وزارة الصحة هناك.

وأطلقت الحركة الفلسطينية آلاف الصواريخ على إسرائيل اليوم السبت، بينما تقدم مسلحون فلسطينيون أيضا إلى البلاد برا وبحرا وجوا في الهجوم المفاجئ، وفقا للجيش الإسرائيلي، ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين.

واستمر القتال العنيف مع الجنود الإسرائيليين مساء في 24 موقعا.

وتمترس بعض المسلحين في منازل مع رهائن إسرائيليين. ووفق تقارير عسكرية تم أخذ عدة إسرائيليين إلى قطاع غزة.

وترتفع حصيلة القتلى طوال اليوم.

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