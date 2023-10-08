البيت الأبيض : نقاش معمق بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول المساعدات العسكرية بعد "طوفان الأقصى"

المصدر: وكالات

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أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل السبت "مناقشات معمقة" بشأن احتياجات المساعدات العسكرية لإسرائيل في مواجهة هجوم حماس، على ما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

وأشار المسؤول إلى امكان أن يُصدر الجانب الأمريكي الأحد إعلانا في هذا الإطار، لكنه أقر بأن الولايات المتحدة تشهد وضعا برلمانيا معقدا، إذ يعاني أحد مجلسَي الكونغرس شللا بعد إقالة زعيمه الجمهوري.

وقال إنه بدون وجود رئيس لمجلس النواب "سيكون هذا وضعا غير مسبوق سيتعين علينا إدارته".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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