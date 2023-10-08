المتحدث باسم حماس: أعداد الأسرى الإسرائيليين أكثر مما أعلن نتنياهو بأضعاف مضاعفة

المصدر: وكالات

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم حركة (حماس) في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف الليل إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية السبت "أكثر مما أعلن نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".

وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وقتل ما لا يقل عن 250 شخصا وأصيب أكثر من 1100 آخرين في إسرائيل في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة فى ساعة مبكرة من صباح السبت، وفقا لمصادر طبية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة عن مقتل 232 شخصا وإصابة حوالي 1700، حسبما ذكرت وزارة الصحة هناك.

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