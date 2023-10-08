الجيش الإسرائيلي: اشتباكات بالخطأ بين قوتين إسرائيليتين في عسقلان

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن تحديدا خاطئا من قبل قوة خاصة إسرائيلية أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين في عسقلان.

وأضاف أن هناك مخاوف من وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأعلنت حماس أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل صباح السبت.

وقالت حماس في بيان، مساء السبت، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

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