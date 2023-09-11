إعصار دانيال في ليبيا.. تغطية مستمرة

المصدر: البيان

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خلف إعصار "دانيال" الذي ضرب شرق ليبيا أمس أكثر من 2000 قتيل وفقد ما بين 5 و6 آلاف.

ونقل موقع سكاي نيوز عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الإثنين قوله إنه تم انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

ووصف المسماري الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها.

وأفاد المسماري بمشاركة وحدات من الجيش الوطني الليبي في عمليات الإنقاذ، لافتا إلى توجيه المشير خليفة حفتر بانتقال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

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