المنفي: كارثة الفيضانات أكبر من قدرات ليبيا

المصدر: وكالات

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قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ليل الأربعاء إنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لاتخاذ عدة تدابير لمواجهة تداعيات الفيضانات.

وأضاف المنفي في كلمة متلفزة على التلفزيون الرسمي الليبي أن "الكارثة أكبر من قدرت ليبيا ونطالب الدول الصديقة بالمساعدة العاجلة".

وقدم المنفي الشكر للدول التي قدمت المساعدات مشيرا إلى الجزائر ومصر وتركيا وفرنسا.

وشدد المنفي على تكاتف كل الفرقاء السياسيين في ليبيا، قائلا إن المحن تذكرنا بأهمية التكاتف والتأزر ونبذ الخلافات، وقال إن على الليبين التعاضد على قلب رجل واحد.

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