السفارة الأمريكية في ليبيا: نتواصل مع الأمم المتحدة لتوجيه مساعدات للمتضررين

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الاثنين، عن تواصلها مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا، بشأن توجيه مساعدات سريعة إلى المناطق الأكثر تضررا جراء السيول التي اجتاحت مناطق في الشرق الليبي.

وقالت السفارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، "نحن على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأكدت السفارة الأمريكية أنها تتابع الوضع عن كثب في ليبيا التي شهدت مدنها الشرقية فيضانات كارثية.

وقالت "قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية في المدن الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة والبيضاء وشحات وخاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبتهم"،وأضافت "نحن نتابع الوضع عن كثب وعلى اطلاع على تقارير تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معا على استجابة طارئة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز