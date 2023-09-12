الخارجية المصرية: نتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إنها تتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال.

وجاء في بيان للخارجية المصرية "تتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين".

وتابع البيان أنه "قد تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها".

وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا المصاب الأليم، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية - في شرق ليبيا- المقدم طارق الخراز قد أعلن أن ضحايا العمالة المصرية جراء السيول في درنة بلغ 250 قتيلا.

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