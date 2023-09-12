ليبيا .. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيل

المصدر: د ب أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 قتيل، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء.

وقال طارق الخراز المتحدث باسم الوزارة إن عمال الإنقاذ لا يزالون يباشرون انتشال جثث الضحايا الناتجة عن الفيضانات.

وتابع الخراز أن ربع المدينة تدمر أو جرف غلى داخل البحر.

وتعتبر درنة هي أكثر مدينة تضررت من الفيضانات التي أعقبت العصفة التي ضربت شرقي ليبيا. وانهار سدان خلال العاصفة.

وقال تامر رمضان، مدير مكتب ليبيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن نحو 10 آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات المدمرة شرقي ليبيا الناجمة عن العاصفة دانيال التي ضربت البلاد أول أمس الأحد.

كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن أمس الاثنين ان مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.



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