ليبيا: 2000 قتيل و 5 آلاف مفقود جراء الفيضانات

المصدر: وكالات

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أعلن متحدث باسم الجيش الليبي أن أكثر من 2000 لقوا حتفهم وفقد ما بين 5 و6 آلاف في درنة جراء الفيضانات.

ونقل موقع سكاي نيوز عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الإثنين قوله إنه تم انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

ووصف المسماري الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها.

وأفاد المسماري بمشاركة وحدات من الجيش الوطني الليبي في عمليات الإنقاذ، لافتا إلى توجيه المشير خليفة حفتر بانتقال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

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