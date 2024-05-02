رفع مستوى جاهزية دبي والمنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية اليوم

المصدر: (دبي – البيان)

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رفعت دبي وبقية إمارات الدولة مستوى الجاهزية والمنظومة الوطنية مع دخول حالة عدم الاستقرار الجوي المرحلة الثانية، مساء أمس، بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تستمر إلى اليوم، ومن المتوقع أن تمتد إلى معظم مناطق الدولة اليوم. وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، أمس، مركز التحكم في هيئة الطرق والمواصلات، للاطلاع على آخر الاستعدادات للحالة الجوية والخطة الاستباقية المتكاملة للتعامل مع أي تأثيرات محتملة لهذه الحالة.

وأكد سموه أنه بتعاون مختلف الجهات وتلاحم المجتمع تبقى دبي الأجمل.

واستمع سموه إلى شرح عن الخطط الاستباقية، وتفعيل بروتوكولات إدارة الأزمات وخطط الاستجابة والتعافي، وإدارتها من مركز التحكم، وتجهيز فريق عمل ميداني يزيد على 2500 موظف، وتوفير 1000 آلية للتعامل مع تجمعات المياه، والاستعانة بأكثر من 60 مقاولاً ومورداً لتقديم الدعم اللوجستي، إلى جانب تنفيذ حلول هندسية للحد من تبعات تجمعات المياه، وإعداد خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتجهيز 150 حافلة لدعم حركة المسافرين عبر مطار دبي، ومستخدمي محطات مترو دبي الذي بدأ العمل 24 ساعة من أمس ويستمر اليوم. كما تشمل الاستعدادات إنشاء بحيرات تجميعية بطاقة استيعابية تزيد على 10 ملايين متر مكعب، ووضع خطة استباقية للتحويلات المرورية.

وتم تفعيل نظام العمل عن بُعد اليوم وغداً لموظفي حكومة دبي والحكومة الاتحادية ونظام الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة، وتوصية القطاع الخاص بتطبيق المرونة والعمل عن بُعد اليوم.

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