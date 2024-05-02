«جاهزية» تطلق مستشفى متنقلاً للاستجابة الطارئة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية) أطلق أطباء الإمارات مستشفى متنقلاً تطوعياً للاستجابة الطبية المجتمعية والطارئة لبناء قدرات خط الدفاع الأول وتمكينهم من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.

وتوفير الفرصة للتطوع الطبي لمساندة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة من خلال قاعدة بيانات للفرق الطبية الاحتياطية بالتنسيق مع منصة متطوعي الإمارات والمؤسسات المعنية الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ويهدف المستشفى الإماراتي من خلال الفرق الطبية الاحتياطية والتطوعية المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة ـ أبوظبي وهيئة الصحة بدبي إلى تقديم خدمات تخصصية تشخيصية وعلاجية ووقائية مجتمعية وطارئة وفق أفضل المعايير العالمية ومنهج معتمد وموحد بإشراف خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا وروسيا من المنتسبين إلى أبرز المراكز التدريبية والجامعات المرموقة.

ويأتي إطلاق المستشفى بعد نجاح المرحلة التجريبية والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات تم فيها بناء قدرات 8 آلاف من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين والمسعفين من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية المجتمعية والطارئة بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية).

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية) أن الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية استطاعت في السنوات الماضية دعم مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة خلال أزمة جائحة كورونا بطلب رسمي من وزارة الصحة ممثلة بمنطقة عجمان الطبية من خلال إدارة وتشغيل عشر عيادات متنقلة ومستشفى ميداني ساهم في تقديم الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات والتطعيم لما يزيد على 100 ألف مواطن ومقيم.

إضافة إلى مشاركة الفرق الطبية الاحتياطية التخصصية في دعم ومساندة الجهود الوطنية للتخفيف من الأضرار الصحية التي يمكن أن تنجم عن المنخفضات الجوية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان من خلال إدارة وتشغيل أول مستشفى متنقل للاستجابة الطبية الطارئة بإشراف 30 كادراً طبياً وتمريضياً وفنياً وإدارياً قدم الخدمات الطبية التخصصية لما يزيد على 2000 من المواطنين والمقيمين في مختلف الأحياء السكنية.

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