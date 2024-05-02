إجراءات احترازية لحماية البحارة على متن السفن الخشبية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة متعامليها البحارة الموجودين على متن السفن الخشبية من تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة اليوم وغداً، وذلك عبر إيقاف استلام طلبات دخول وترحيل السفن الخشبية في دبي مؤقتاً من خلال تطبيق «ناو NAU».

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «بادرت المؤسسة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بوقف طلبات دخول السفن وترحيلها مؤقتاً لضمان سلامة متعامليها البحارة من تأثيرات الحالة الجوية على حالة البحر وارتفاع الموج وهطول الأمطار المتوقعة. وأضاف بأن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتبر الجهة المسؤولة عن رعاية مصالح البحارة خلال فترة تواجدهم في مياه دبي، والإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع أنشطتها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن انسيابية حركتها وسلامة من على متنها، مشيراً إلى أن «رعاية متعاملينا على رأس أولوياتنا وسلامتهم غايتنا».

حجز مسبق

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتمد نظام الحجز المسبق لجميع السفن الخشبية (قبل 96 ساعة) من القدوم، وبالتالي قمنا بإبلاغ جميع وكلاء الشحن وأصحاب السفن الخشبية والمتعاملين بالحالة الجوية المتوقعة وذلك باتباع إجراءات السلامة المعتمدة بالنسبة للوسائل الخشبية والطاقم في مثل هذه الحالات، وفي حال وجود طارئ يتم التواصل مع برج المراقبة للإبلاغ عنه حتى يتسنى التعامل معه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز