«الطوارئ والأزمات» ترفع جاهزيتها لتداعيات المنخفض في الدولة

المصدر: متابعة - مصطفى خليفة، عصام الدين عوض، أحمد أبو الفتوح

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شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، بدأت من الغرب وتمتد اليوم الخميس إلى معظم مناطق الدولة وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي.

ويتوقع أن يكون طقس اليوم «الخميس» غير مستقر تتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تأهب وجاهزية

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

ومن خلال سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي عقدت برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات صلة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة.

وبناءً على الحالة الجوية المتوقعة، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بُعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي. كما تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بُعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي. وقررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية. وأهابتا بالجمهور بالابتعاد عن هذه المناطق والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة.

استعدادات وتدابير

وعقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعاً تنسيقياً برئاسة اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الفريق، لمناقشة الاستعدادات والتدابير الاستباقية لتعزيز جاهزية التعامل مع الحالة الجوية المتوقَّعة وتبعاتها المحتمَلة في الإمارة. وناقش الفريق الخطط الموضوعة لرفع جاهزية الفرق الرئيسية والمساندة في إمارة أبوظبي لمواجهة أي طارئ، وآليات تعزيز العمل المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة، لضمان سرعة الاستجابة، من خلال تنسيق الأدوار بين فرق الاستجابة، وتوحيد إجراءات التعامل مع الحالة الجوية المتقلبة وتداعياتها.

رفع الجاهزية

وأكد اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي أهمية تكامل الأدوار بين فرق الاستجابة، للتعامل مع الحالة الجوية الطارئة، وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتطوير قدرات الاستجابة والاستعداد والتعافي وفقاً لمعايير منظومة الطوارئ الوطنية، ووجَّه بأهمية مواصلة عمل الفريق على رفع الجاهزية والتأهُّب.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي قائدي دراجات التوصيل إلى ضرورة الالتزام بوقف تنقل وتقديم خدمات التوصيل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مؤكدة اهتمامها بتعزيز التوعية والتنبيه المبكر لضمان سلامة قائدي الدراجات النارية «دراجات التوصيل».

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية ضرورة تجنب قيادة الدراجة النارية في الأحوال الجوية المتقلبة وخصوصاً عند هطول الأمطار.

ترحيل الاختبارات

وقررت كليات التقنية العليا بجميع فروعها في الإمارات السبع، تأجيل كافة الاختبارات النهائية للطلبة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم وغداً مراعاة للحالة الجوية، وسيتم ترحيل هذه الاختبارات التي تم تأجيلها بتواريخ أخرى لاحقة، حيث حددت مواعيد جديدة للاختبارات التي كان من المزمع عقدها اليوم، إلى 16 من مايو، كما تم ترحيل الاختبارات التي كان من المقرر عقدها غداً إلى 10 مايو الجاري.

كما قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي التحول إلى «التعلم عن بعد» حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأخطرت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني باعتماد التعليم عن بعد خلال اليومين المقبلين، ومن ثم تجهيز الأجهزة اللوحية لتلقي الحصص الدراسية، وتفعيل المنصات الرقمية الخاصة بكل مدرسة، ودخول الطلبة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية.

إمدادات الكهرباء والمياه

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية خلال فترات الأمطار لتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء والمياه. وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاستعانة بخدمات فني مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، وأهابت الهيئة بمتعامليها إلى زيارة موقعها الإلكتروني (https://www.dewa.gov.ae/rain) وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على الإرشادات والنصائح.

خطط استباقية

ووضعت بلدية دبي جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة.

ولفتت البلدية إلى أنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 24/7، أو التواصل على الرقم 800900. كما نوّهت إلى تجنب ربط أنابيب تصريف مياه الأمطار في المنازل مع شبكة الصرف الصحي، كونها تسبب عبئاً على الشبكة.

وأكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية.

وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات في كافة مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة. وذلك وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تُشكل جزءاً رئيسياً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، حيث تمتد شبكات تصريف المياه السطحية والأمطار في دبي لأكثر من 4.000.000 متر طولي مرتبطةً بأكثر من 72.000 مصرف مياه أمطار و35.000 غرفة تفتيش، تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتوصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية، بالإضافة إلى مواردها البشرية، 13 معدة لتنظيف الخطوط وانسداداتها و14 شاحنة مع رافعة، كما خصصت 183 صهريجاً لنقل المياه و199 مضخة محمولة ومنقولة تنتشر في جميع أنحاء الإمارة و154 مركبة نقل مختلفة الأنواع وأكثر من 77 بيك آب وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات، و36 سيارة.

استعدادات

وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية.

كما قرر الفريق تفعيل منظومة العمل عن بُعد لموظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

كما أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جاهزيتها الكاملة واستعدادها للتعامل مع أي تأثيرات لحالات الطقس والظروف الجوية الاستثنائية من خلال فرق وكوادر عمل مؤهلة ومعدات حديثة.

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء في الشارقة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات.

بدوره، أكد المهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بالشارقة أن أعمال الصيانة في المنطقة الوسطى خلال الفترة الماضية شملت إعادة فحص الكابلات الأرضية بطول 275000 متر في مختلف المواقع. كما تضمنت الأعمال الصيانة الشاملة للخطوط الهوائية بطول 65 ألف متر. وأرسلت مدارس حكومية وخاصة وجامعات بإمارة الفجيرة تعميم الى كافة أولياء الأمور، من خلال البريد الإلكتروني، تفيد بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت يومي الخميس والجمعة إلى نظام التعليم عن بعد.

كما استعدت كافة البلديات في امارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي بتوزيع معدات الشفط والتناكر والمضخات في مناطق متفرقة، تركزت في الشوارع والطرق والأماكن المنخفضة والاحياء السكنية، لمواجهة أية حالات تشهد تجمعات للمياه.

وطالبت الأجهزة الشرطية في امارة الفجيرة ومدن الشرقية الجمهور بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود.

فرق عمل

وأكدت بلدية أم القيوين جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع، وبينت أنها شكلت فرق عمل ستتوزع على كل مناطق الإمارة، كما أن فرق العمل الميدانية أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع أي حالة.

توجيهات

وأعلنت شرطة رأس الخيمة أنه نظراً لتقلبات الطقس في الدولة، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة تفعيل الدراسة عن بُعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الخميس والجمعة.

وأكد العقيد ركن دكتور عبدالله أحمد بن سلمان النعيمي المتحدث الرسمي في فريق الطوارئ والأزمات برأس الخيمة، مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، على الانتهاء من تنفيذ توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية من قبل الجهات المعنية في الإمارة للتعامل الأمثل مع الحالة الجوية المتوقعة في الدولة بشكل عام، ورأس الخيمة بشكل خاص.

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